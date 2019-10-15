شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات من أكبر الأسهم المستفيدة من زيادة إيرادات السياحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى، تقريراً عن ميزان المدفوعات، كشف خلاله عن زيادة إيرادات السياحة المصرية بنسبة 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى عام 2018-2019، لتسجل أعلى زيادة فى تاريخ قطاع السياحة فى مصر، ويجيب بنك الاستثمار شعاع، عن الأسهم الكبرى المستفيدة من تحسن القطاع وهى





1- مجموعة طلعت مصطفى القابضةتضم محفظة المجموعة بالوقت الحالى 875 غرفة ضمن أربعة فنادق، وهى سلسلة فنادق الفورسيزونز فى القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبنسكى النيل، وتستعد الشركة أيضاً للتوسع من خلال إضافة 97 غرفة فى عام 2020 من خلال فندقها فورسيزونز شرم الشيخ، وإضافة 346 غرفة فى 2021 من خلال فندقها فورسيزونز مدينتى.

وبحساب هذه الإضافات نجدها ستصل إلى 1,318 غرفة بحلول العام 2021، تبلغ مساهمة قطاع الضيافة فى إيرادات طلعت مصطفى تاريخياً %12 فى المتوسط، وهو أحد القطاعات التى تدر إيرادات متكرة للمجموعة، والتى وصلت نسبتها إلى31% من إيرادات الشركة فى 2018.





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3- شركة بالم هيلز للتعمير 3- شركة بالم هيلز للتعمير على الرغم من تعرض بالم هيلز لقطاع السياحة بنسبة طفيفة بالوقت الحالى، إلا أنها تخطط لتعظيم مساهمة قطاع الضيافة فى مزيج إيراداتها، وذلك للتخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بدورة قطاع العقارات.

2- أوراسكوم للتنمية مصرتستحوذ الشركة على حصة الأسد فى مجال الضيافة بين الشركات المدرجة، حيث تمتلك 4,907 غرفة فى 3 وجهات، وهى الجونة، طابا هايتس، والفيوم، يساهم قطاع الفنادق بما نسبته 37% من مزيج إيرادات أوراسكوم فى المتوسط، وتتركز استثمارات أوراسكوم فى المناطق الساحلية، ولكنها تركز مؤخراً على زيادة معدلات الإشغال فى جميع وجهاتها من خلال أنشطة الرعاة الرسميين، مثل رعاية مهرجان الجونة السينمائي، والأحداث الرياضية فى مكادى هايتس، والتفاوض مع منظمى الرحلات السياحية على التوجه برحلاتهم إلى طابا هايتس.

ستقوم بالم هيلز، إنشاء فنادق جديدة فى مشاريعها الأخيرة، مثل مشروع بادية، وتقوم الشركة فى الوقت الحالى بتشغيل 746 غرفة من خلال ثلاثة فنادق، وهى: نوفاتيل فى مدينة السادس من أكتوبر وفى شرم الشيخ، وفندق ميركيور الإسماعيلية.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، كان أداء الأسهم الثلاثة أقل من أداء مؤشر إى جى إكس 30 بنسبة 9%.، وكانت مجموعة طلعت مصطفى الوحيد الذى ارتفع وبشكل طفيف بنسبة 1%، ويصل السعر المستهدف وفقا لإجماع الآراء 17.3 جنيه للسهم، بنسبة نمو 75%، تلاه سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والذى تراجع بنسبة 7%، السعر المستهدف وفقا لإجماع الآراء 12.6 جنيه للسهم، بنسبة نمو 94%، وبالم هيلز الذى تراجع 8% بسعر المستهدف وفقا لإجماع الآراء 4.2 جنيه للسهم، بنسبة نمو 107%.