الاقتصاد

أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

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الان تتابع أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

تراجعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع اثنين بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتًا.

وزاد الخامان بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.

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