ضبط كميات من المشتقات النفطية مجهولة المصدر بالعاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قالت شركة النفط اليمنية انها ضبطت كميات من المشتقات النفطية مجهولة المصدر في أمانة العاصمة وضواحيها في إطار حملتها الميدانية لمكافحة تهريب المشتقات النفطية وضبط السوق السوداء.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم ضبط كميات من المشتقات النفطية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإيداعها مكان تجميع الكميات المضبوطة لاستكمال إجراءات الفحص المختبري عليها والتأكد من سلامتها.

وأكد البيان أنه سيتم إعادة توزيع الكميات السليمة منها وفق برنامج محدد عبر المحطات المرخصة وبيعها بالسعر الرسمي.

وأهابت الشركة بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أية مظاهر للسوق السوداء في أي مكان، محذرة من اقتناء المواد المباعة فيها لأنها غير مأمونة المواصفات وقد يؤدي استهلاكها إلى حوادث وخسائر كارثية في الأرواح والممتلكات نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات بسبب سوء النقل والتخزين.