الان تتابع روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة بوتين للمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
أكد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي اليوم الاثنين إن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة بوتين للمملكة وإن جزءا كبيرا منها في قطاع الطاقة.
وقال نوفاك خلال تصريحات اليوم الاثنين إن شركة جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي.
وأضاف “تبدي شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل جازبروم وسيبوراهتماما بالتعاون مع الشركات السعودية”. وتابع قائلا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة.
ومن المقرر أن يصل بوتين إلى الرياض اليوم الاثنين وسيزور أيضا الإمارات غدا الثلاثاء.
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