الاقتصاد

هل انتهى زمن التليفون الأرضى؟.. الأرقام وحجم الإشتراكات تجيب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهى زمن التليفون الأرضى؟.. الأرقام وحجم الإشتراكات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى التليفون الثابت، فى الحضر الى نحو 6.31 مليون خط، خلال الفترة من يناير الى مارس 2019، مقارنة بنحو 5.65 مليون خط فى الفترة من يناير وحتي مارس 2018.

و بلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الريف نحو 1.78 مليون خط فى الفترة من يناير الى مارس 2019، مقارنة بنحو 1.59 مليون خط بنهابة الفترة من يناير وحتى مارس 2018.

Advertisements

ويشهد التليفون الأرضى زيادة كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب ضخ استثمارات تقدر بالمليارات فى البنية الأرضية للاتصالات وإقبال كبير على الاشتراك بخدمات الانترنت فائق السرعة ADSL و الذى يرتبط الإشتراك به بوجود خط ارضى لدى العميل.

وكانت خطوط الهاتف الثابت قد بلغت نحو 8.09  مليون خط خلال الربع الأول من 2019،  مقارنة بنحو7.24 مليون خط بنهاية الربع الأول فى 2019.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل انتهى زمن التليفون الأرضى؟.. الأرقام وحجم الإشتراكات تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا