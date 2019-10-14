هل انتهى زمن التليفون الأرضى؟.. الأرقام وحجم الإشتراكات تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى التليفون الثابت، فى الحضر الى نحو 6.31 مليون خط، خلال الفترة من يناير الى مارس 2019، مقارنة بنحو 5.65 مليون خط فى الفترة من يناير وحتي مارس 2018.
و بلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الريف نحو 1.78 مليون خط فى الفترة من يناير الى مارس 2019، مقارنة بنحو 1.59 مليون خط بنهابة الفترة من يناير وحتى مارس 2018.
ويشهد التليفون الأرضى زيادة كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب ضخ استثمارات تقدر بالمليارات فى البنية الأرضية للاتصالات وإقبال كبير على الاشتراك بخدمات الانترنت فائق السرعة ADSL و الذى يرتبط الإشتراك به بوجود خط ارضى لدى العميل.
وكانت خطوط الهاتف الثابت قد بلغت نحو 8.09 مليون خط خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنحو7.24 مليون خط بنهاية الربع الأول فى 2019.
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