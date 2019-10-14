«مطار الشارقة» ينظم «هني وعافية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، مبادرتها السنوية «هني وعافية»، تعزيزاً للأجواء الاجتماعية بين موظفيها، وشركائها الاستراتيجيين خارج إطار العمل الرسمي، جمعت من خلالها الموظفين والشركاء على مأدبة طعام خاصة، مساهمة منها في رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز روح الانتماء.

وجاء تنظيم هذه المبادرة في إطار جهود هيئة مطار الشارقة الدولي على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين موظفي الهيئة وشركائها في المطار، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على كفاءة العمل وسرعة ودقة الإنجاز، وينمي روح التميز والابتكار بين كل الموظفين، ويسهم في الوقت نفسه بتحفيز الموظفين، وإضفاء المتعة على عملهم.

وحضر المأدبة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، وموظفو الهيئة والشركاء الإستراتيجيون للمطار.