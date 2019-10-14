شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار الشارقة» ينظم «هني وعافية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
نظمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، مبادرتها السنوية «هني وعافية»، تعزيزاً للأجواء الاجتماعية بين موظفيها، وشركائها الاستراتيجيين خارج إطار العمل الرسمي، جمعت من خلالها الموظفين والشركاء على مأدبة طعام خاصة، مساهمة منها في رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز روح الانتماء.
وجاء تنظيم هذه المبادرة في إطار جهود هيئة مطار الشارقة الدولي على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين موظفي الهيئة وشركائها في المطار، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على كفاءة العمل وسرعة ودقة الإنجاز، وينمي روح التميز والابتكار بين كل الموظفين، ويسهم في الوقت نفسه بتحفيز الموظفين، وإضفاء المتعة على عملهم.
وحضر المأدبة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، وموظفو الهيئة والشركاء الإستراتيجيون للمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر «مطار الشارقة» ينظم «هني وعافية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.