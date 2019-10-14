شكرا لقرائتكم خبر عن 20.5 مليار تمويلاتللصناعة والأعمال في 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ قطاعا الصناعة والأعمال على نشاطهما منذ بداية العام الجاري ونجحا في تحقيق نسب نمو جيدة وهو الأمر الذي بدا واضحاً من خلال استمرار حصولهما على حصة جيدة من التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي.

وبلغت التسهيلات التي حصل عليها القطاعان 20.5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى ما رفع إجمالي الرصيد إلى 811.063 مليار بحسب المركزي.

وشكلت التسهيلات المالية التي سُجلت لصالح القطاعين مع نهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 48% من إجمالي التسهيلات التي حصلا عليها طوال عام 2018.

أما على المستوى الكلي فقد أظهرت أرقام المصرف المركزي أن التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال شكلت 52.2% من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات والتي تجاوزت قيمتها 1.552 تريليون درهم مع نهاية شهر أغسطس.

وتفصيلاً شهدت التسهيلات المالية للقطاعين ارتفاعاً منذ بداية العام الجاري حيث بلغت قيمة الزيادة فيما حصلا عليه من تمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 14 مليار درهم في حين وصلت القيمة في الربع الثاني من العام إلى 6 مليارات درهم ونحو 500 مليون درهم خلال شهري يوليو وأغسطس. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20.5 مليار تمويلاتللصناعة والأعمال في 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.