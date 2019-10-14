«وول ستريت» مرشحة لمزيد من التراجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تلقي نتائج الشركات بظلالها على أداء مؤشرات «وول ستريت»، في الوقت الذي تستمد الأسهم زخماً غير مضمون النتائج من مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، في ظل الحديث عن اتفاق جزئي.

وتنطلق، غداً الثلاثاء، نتائج الفصل الثالث من العام الحالي، وسط توقعات بتراجع قوي في أرباح الشركات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها شركات الطاقة، مع تراجع أسعار النفط التي بلغت 7.5% لنفط غرب تكساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتراجع أرباح شركات التقنية، وما يدور في فلكها من شركات الاتصالات، وغيرها.

تصدر بنوك رئيسية وشركات كبرى في قطاع التقنية والطاقة تقاريرها الفصلية هذا الأسبوع تتقدمها شركات مثل «ألكاو»، و«نتفليكس»، و«اي بي إم». وتشير توقعات المحللين إلى تراجع أرباح الشركات بنسبة 3.1% للفصل الثالث، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 3% خلال الربع الثاني.

ومما يزيد من مسحة التشاؤم تلك، المخاوف المتعلقة بالركود في الاقتصاد العالمي الذي يحذر منه كثير من المحللين، وسط تصاعد وتيرة الحمائية، والحروب التجارية بين تكتلات اقتصادية كبرى، فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة.

وقد أثرت تلك الأجواء غير المستقرة في الطلب على النفط، وضغطت على أسعاره. لكن ما تتابعه قوى السوق في نتائج الشركات هو تأثير تلك المعطيات في أرباح الشركات أولاً، وفي خطط استثمارها حتى نهاية العام الحالي. وقد بلغت خسائر قطاع الطاقة مثلاً، خلال الربع الثالث 32% بينما تراجعت عائداته بنسبة 9.5%، حسب شركة «ريفينتيف».

ويقول باتريك بالفري، المحلل المتخصص في الأسهم لدى مجموعة «كريديه سويس» المصرفية، إن معدل ربحية السهم في الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» تراجع بنسبة 5.9% تحت تأثير تراجع أرباح الشركات التي خسرت 4.2% كمعدل وسط خلال الفصل الثالث. وفي ظل هذه المعطيات لا يبدو أن نشاط الأسهم سوف ينتعش في موسم نتائج الشركات للربع الثالث.وتشير الإحصاءات إلى أن أرباح شركات التقنية ومعها الاتصالات تلقت ضربة قوية رغم أن عائداتها حافظت على قوتها. وقد بلغت نسبة شركات التقنية التي تسببت بتراجع أداء مؤشر«إس أند بي 500» ستة من كل عشرة، وعلى رأسها «ألفابيت»، و«أمازون»، و«أبل»، و«فيسبوك»، و«أي بي إم»، و«ماكرون». ويتوقع المحللون أن تتراجع أرباح هذه المجموعة بنسبة 14.8% مقارنة مع 3.6% لأسهم المؤشر.ويتابع المستثمرون بيانات الاقتصاد الأمريكي أيضاً، بعد أن كشفت تقارير سابقة عن ضعف أداء القطاع الصناعي تحت تأثير التعرفة الجمركية والحرب التجارية. ويتلقى السوق تقرير مبيعات التجزئة يوم الأربعاء، وتقرير الإنتاج الصناعي يوم الخميس.