«تنظيم الاتصالات» تطلق إذاعتها الرقمية على الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاق إذاعتها الرقمية على الإنترنت، وتعتبر الإذاعة الرقمية للهيئة وسيلة فعالة يتعرف جمهور المتعاملين من خلالها إلى أهم أخبار الهيئة وتقاريرها وخدماتها، وآخر التطورات والتحديثات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن للراغبين بالاستماع إلى إذاعة الهيئة متابعتها من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على صفحة الإذاعة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتشكل الإذاعة الرقمية للهيئة نافذة جديدة تطل من خلالها الهيئة على متعامليها، تستعرض من خلالها إنجازاتها وخدماتها، وآخر المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتهدف الإذاعة للوصول إلى شريحة أوسع من المتعاملين بمن فيهم أصحاب الإعاقة البصرية من ذوي الهمم، حيث يمكن الاستماع للإذاعة على مدار الساعة في مختلف دول العالم.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: نحرص في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة على أن نكون أكثر قرباً من المتعاملين، وأن نبقى على تواصل معهم على مدار الساعة من خلال تفعيل المزيد من قنوات التواصل، لقد بذلنا جهوداً كبيرة في تطوير موقع الهيئة الإلكتروني، واليوم نطلق الإذاعة الرقمية، ليكتمل الصوت مع الصورة.

وأكد المنصوري أن إطلاق الإذاعة يأتي تلبية لحاجات ورغبات شريحة مهمة من المتعاملين وهي شريحة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.