شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الخليج (GBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 278.09 هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 246.00 إلى 330.00) ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 2.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 278.09 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 263.98 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 273.00 ومستوى المقاومة 285.00 .