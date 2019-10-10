شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الطبية يستقدم بعثة مشترين تضم 30 شركة نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنظم المجلس التصديري للصناعات الطبية بعثة مشترين من عدد من الدول الأفريقية ومن ضمنها كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وغانا وجنوب أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2019 وذلك في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل تضم هذه الدول حوالي 30 شركة أفريقية.

وقال بيان للمجلس التصديري، إن جدول أعمال البعثة يتضمن جلسة افتتاحية بحضور سفراء الدول الأفريقية والشركات الأفريقية والشركات المصرية ثم يليها عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية.

وأضاف البيان، قيام الشركات الأفريقية بزيارة المصانع المصرية وذلك للتعرف على القدرات المصرية في الصناعات الطبية.

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وأكد المجلس التصديري للصناعات الطبية، أنه يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لزيادة صادراتها ومستحضرات تجميل إلى الدول المستهدفة وكذا فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال إتاحة المعلومات الكافية عن الفرص التصديرية للشركات المصرية في الدول الأفريقية.

وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية مناقشة أوجه التعاون في مجال الصناعات الطبية بين مصر والدول الأفريقية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حجم التجارة بين هذه الدول وكذا التغلب على أية عوائق قد تعوق حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومعظم هذه الدول.

وترتبط مصر وكل من كينيا وأوغندا ورواندا بعضويتهم في منطقة التجارة الحرة لتجمع الكوميسا ويتم تبادل السلع والمنتجات بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.

وتعتبر مصر وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا ورواندا وكينيا وأوغندا من الدول الموقعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.