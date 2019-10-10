شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا خسرت البورصة المصرية 9.6 مليار جنيه خلال جلستين؟..خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، 249 نقطة خلال جلستي تداول الثلاثاء والأربعاء، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه، ويجيب أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين عن أسباب تراجع سوق المال المصرية.

يقول أحمد شحاتة، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتحرك بين مستويي 13000-15000 نقطة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبسبب ارتفاع المؤشر خلال الفترة الماضية إلى بين مستوى 14500-1440 نقطة ظهرت عمليات مكثفة لجنى الأرباح دفعته إلى التراجع، ومن المنتظر أن يواجه مستوى دعم قوى عند 13800 نقطة.

ويشير شحاتة، إلى أن سوق المال المصرية، لم يستجب للأخبار الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المصري منها تراجع سعر الفائدة وإعادة تسعير الغاز للمصانع وإعادة النظر في تخفيض تكاليف التداول، لأنه رغم إيجابية تلك الأخبار إلا أنها ليست مشجعة كافية لصعود السوق.

ونصح رئيس جمعية المحللين الفنيين، مستثمري البورصة باستغلال التحرك العرضي للمتاجرة وانتقاء الأسهم التي تستجيب للتحركات السعرية، موضحًا أنه يجب على المستثمر عند انخفاض البورصة-حتى ولو هناك أخبار سلبية- فهي فرصة للشراء، والعكس بالبيع عند ارتفاع البورصة حتى ولو هناك أخبار إيجابية.