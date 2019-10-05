شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع بالتزامن مع طلب من المستثمرين على العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات الجمعة مع عودة الطلب من المستثمرين على العملات الرقمية بالتزامن مع انتعاش سوق الأسهم الأمريكية في أعقاب صدور بيانات إيجابية جددت التفاؤل حيال استمرار نمو الاقتصاد الأكبر في العالم.



كانت بيانات قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول وانخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو المستوى الأدنى في خمسين عاماً.



وفي سياق آخر، أعلنت شركة "باي بال" الانسحاب من تحالف الشركات المتعاون مع "فيسبوك" في إنشاء شبكة دفع بعملتها الرقمية المرتقبة "ليبرا".

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يأتي ذلك بعد أيام من إعلان "فيزا" و"ماستر كارد" وشركات أخرى أنهم يعيدون النظر في تعاونهم بشأن شبكة الدفع بواسطة "ليبرا" خشية التقييد التنظيمي في عدد من الدول حول العالم.



ومن جانبه، جدد الملياردير والمستثمر الأمريكي "مارك كيوبان" هجومه على العملات الرقمية مشيرا إلى أنه يفضل امتلاك كمية من فاكهة الموز عن امتلاك "بتكوين".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت إثيريوم بحلول الساعة 22:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 178 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 179.7 دولار وأقل سعر عند 171.1 دولار.