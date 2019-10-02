شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يتحرك بهدوء -تحليل صباحي- 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول بشكل هادئ، حيث انخفض بشكل طفيف امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، مسجلا اعلى مستوى عند 2786 نقطة بينما اقل مستوى 2772 نقطة. وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم القوي عند 2720 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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