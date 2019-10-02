شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط بنحو 6 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزون النفط انخفض بحوالي 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين بـ2.1 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 1.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات النفط.