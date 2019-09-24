شكرا لقرائتكم خبر عن 12 % نمو إنفاق السياحة بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى السعودية 12 % إلى 77.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مركز «ماس»، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، إن «إنفاق السياحة الوافدة خلال‏‏ أغسطس بلغ 33.7 مليار ريال بزيادة 23% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تزامناً مع موسم الحج. (د ب أ)

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