بايدو كل الطرق تؤدي للمزيد من الهبوط – تحليل – 23-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، ليتعرض السهم مؤخراً للضغط السلبي من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة مرة أخرى ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 113.76 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 93.42 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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