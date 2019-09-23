شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز تتوقع استمرار هبوط الأسعار مع اقتراب المحصول الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
توقع رجب شحاتة ، رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات مزيد من التراجع فى أسعار الأرز بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا" الأسعار حاليا مستقرة جدا والمعروض فى الأسواق يكفى الاحتياجات بزيادة كبيرة".
وذكر شحاتة لـ"الخليج 365"، أن سعر الأرز الشعير حاليا 3500 جنيها للطن من الأرز الرفيع و 4 آلاف جنيه للأرز العريض، وهى أسعار تقترب نسبيا من الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن سعر الأرز السايب فى الأسواق من 6 إلى 8 جنيهات.
وأشار شحاتة ، إلى أن سعر الأرز المعبأ يتراوح ما بين 9.5 إلى 10 جنيهات، لكن بعض الشركات قد تعرض منتجا بأغلى من هذا السعر، لافتا إلى أن الموسم الجديد سيشهد زيادة كبيرة فى المعروض بالأسواق.
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