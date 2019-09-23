المراعي وفيسبوك يطلقان أول فلتر على انستجرام في الشرق الأوسط

جدة - عمرو شويل احتفالًا باليوم الوطني السعودي ٨٩، أطلقت المراعي أول فلتر بتقنية الواقع المعزز على انستجرام في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة فيس بوك العالمية، حيث يتيح لرواد وسائل التواصل الاجتماعي تجربة عدسة الواقع المعزز مباشرةً منانستجرام وتزيين أنفسهم بألوان العلم السعودي والنظارات ثلاثية الأبعاد.

قال عبد الله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي، إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تغييراً كبيراً في كيفية تواصل الشركاتمع عملائها، حيث تقوم المراعي بمواكبة ذلك على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “يسعدنا التعاون مع فيسبوك في إطلاق هذا الفلتر، حيث تسعى المراعي دائمًا إلى مواكبة آخر التطورات في أنماط الاتصال الجماهيري للوصول إلى عملائها، أينما كانوا”.معربًا عن شكره لشركة سبارك شريك المراعي الرقمي، لجهودها في هذا السياق.

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من جانبه قال رامز شحادة، المدير الإقليميلفيس بوك في الشرق الأوسط إن قصص انستجرامهي منصةالأفراد والعلامات التجارية للتعبير عن أنفسهم، حيث أضاف الواقع المعزز إمكانيات غنية وتفاعلية للحظات اليومية إذ يمنح المبدعين طرقًا جديدة للتواصل مع مجتمعاتهم.

وأضاف شحادة: “نحن متحمسون لإطلاق المراعي أول فلتر للواقع المعزز في منطقة الشرق الأوسط ونتطلع إلى رؤية جمهورهم يشارك لحظات في جو من المرح والفن والإبداع”.

كانت شركة فيس بوك قد أطلقت برنامجها للعلامات التجارية لإطلاق عدساتالواقع المعزز على انستجرام في أوائل أغسطس، واستفادت شركة المراعي من هذه الميزة من خلال إطلاق تجربةواقع افتراضي ممتعة لمحبيها.