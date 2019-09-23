الإيرانيون يستوطنون تركيا ويشترون 3 آلاف وحدة سكنية خلال 2019

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير لوسائل إعلام إيرانية أن الإيرانيين بات الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال الشهور المنقضية من العام الجاري، متفوقين على نظرائهم العراقي.

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وأظهرت بيانات المركز التركي للإحصاء أن الإيرانيين اشتروا 3135 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري 2019.

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 89 في المئة، مقارنة بعدد الوحدات السكنية التي اشتراها الإيرانيون في 2018، و640 في المئة مقارنة بالوحدات التي اقتنوها في 2017، بحسب ما أورد موقع «راديو فرادا» المتخصص في الشأن الإيراني، الأحد.

وتقول السلطات التركية، حسبما نشر موقع «سكاي نيوز»، إن البلاد شهدت بيع 28 ألف وحدة سكنية للأجانب منذ بداية العام الجاري.