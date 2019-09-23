عقود أعمال البنية التحتية بـ 1.53 مليار في «جنوب الرياض»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أرست شركة «مُدن العقارية»، أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض على ثلاثة مقاولين بتكلفة 1.53 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

وقال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: «يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، حيث سيوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية المتنوعة».

وأشاد المحيربي بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل حكومة أبوظبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية، والتي تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذي يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأكد المحيربي أن التعاون مع شركة مُدن العقارية، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، والمتخصصة في تطوير المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في الإمارة، لتنفيذ أعمال المشروع، هو دليل على حرص حكومة أبوظبي على توظيف الكوادر ذات الخبرات التي ترتقي إلى المستوى العالمي في مجال تطوير قطاع الإسكان، لضمان بنية تحتية ذات معايير عالمية، ولتأمين منظومة إسكانية مستدامة تواكب رؤية أبوظبي المستقبلية.

بدوره، أكد عبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، أن ترسية المشروع في هذه المرحلة، يؤكد سير الأعمال وفقاً للخطة المُعتمدة لجنوب مدينة الرياض، حيث إن الشركة تضع نصب عينيها رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تنفيذ مشاريع مُتكاملة ومُستدامة، توفر من خلالها كلّ ما يلزم في عملية البناء، وتعزز التكامل والجودة والسلامة.

وقال الساهي: «إن أعمال المشروع ستبدأ بشكل رسمي اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي 8.4 مليون متر مربع، لتخدم أكثر من 3310 قطع أرض سكنية، و7 مدارس وحضانتين، ومركزين صحيين، و18 مسجداً، و14 قطعة أرض تجارية، ومركزاً للدفاع المدني ومحطات وقود و5 قطع أرض للمرافق الحكومية».