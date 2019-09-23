22 ملياراً استثمارات قطاع الصناعة النصفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



أكدت دراسة اقتصادية أعدتها شركة تروث للدراسات الاقتصادية بعنوان «دراسة على الوضع المالي والمؤشرات المالية والاقتصادية لشركات القطاع الصناعي المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية»، أن إجمالي المال المستثمر بقطاع الصناعة للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي، وصل إلى 22 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي.. وشهدت قيمة الموجودات المتداولة بنهاية النصف الأول من 2019 نحو 8.4 مليار درهم.

وبلغت قيمة الموجودات غير المتداولة بشركات قطاع الصناعة 13.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 مقارنة مع 13.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 بزيادة قدرها 32.7 مليون درهم.

وشهد إجمالي حقوق المساهمين للشركات الصناعية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، انخفاضاً 1.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول حيث بلغت 12.4 مليار مقارنة ب 13.6 مليار في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الصناعية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية 7.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بارتفاع قدرة 47.2 مليون درهم عما كان عليه بنهاية يونيو 2018، حيث كان يبلغ 7.2 مليار درهم.