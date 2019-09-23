15.7 مليون درهم تداولات «دبي الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1% عند مستوى 2816.45 نقطة، متأثراً بنزول أسهم العقار والاستثمار في مقابل ارتفاع بقية المؤشرات القطاعية.

تم تداول 83 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 87 مليون درهم، نفذت من خلال 1250 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 15.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.19%، مغلقاً عند 5.2 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 15.3 مليون درهم، وصعد بنسبة 1.15% إلى 13.25 درهم، ثم سهم «ديار» بسيولة قيمتها 9.17 ملايين درهم، وصعد بنسبة 4.64% ليغلق عند 0.338 درهم.

وجاء سهم «ديار» في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تلاه سهم «أمانات»، بصعوده بنسبة 2.97% مغلقاً عند 0.9 درهم، ثم سهم «تكافل الإمارات»، وزاد بنسبة 2.88% مغلقاً عند 1.43 درهم.

وبالعكس، انخفض سهم «اكتتاب»، بنسبة 3% ليغلق عند 0.194 درهم، ثم سهم «تبريد»، وهبط بنسبة 2.3%، وأقفل عند 1.7 درهم، تلاه سهم «إعمار مولز» 2.08% وأقفل عند 1.88 درهم.