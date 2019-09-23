القابضة المعدنية: تحالف مالى يفوز بعملية تقييم الشركة للشراكة مع بنك الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة المُشكلة بقرار الدكتور مدحت نافع ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية من البت في المظاريف الفنية والمالية للمناقصة المحدودة التى تمت بين عدة شركات ومكاتب استشارات مالية معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام ، لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة تمهيداً لدخول بنك الاستثمار القومي كمساهم في رأس مالها.
وقال بيان الشركة اليوم ،أنه تقدم للمناقصة 6 شركات ،وقررت لجنة البت المالية والفنية اختيار تحالف "فينكورب" للاستشارات المالية ،ويضم التحالف عددا من الشركات الرائدة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال تقييم الشركات وهى ( بيكر تيللى – وحيد عبد الغفار ، بروفيشينالز ، أصول عربية ، جلوبال ابريزال تيك .
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