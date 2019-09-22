"زين" توقّع مُذكّرة تفاهم مع Dell Technologies لتقديم خدمات سحابية مُبتكرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إيمان الروضان ومحمد أمين خلال حفل التوقيع

وقّعت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت مُذكّرة تفاهم مع شركة Dell Technologies، والتي ستتيح للشركة إمكانية تطبيق مجموعة متنوعة من الحلول التكنولوجية التي ستفيد عملائها في الكويت، وتهدف مُذكّرة التفاهم لتحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة والربحية للعملاء بما يتماشى مع رحلة زين نحو التحول الرقمي لتعزيز دورها كشريك رئيسي لرؤية الكويت 2035.

وتم تنظيم حفل توقيع مُذكّرة التفاهم في مركز زين للإبداع ZINC في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، والذي شهد حضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والنائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في شركة Dell Technologies محمد أمين، بالإضافة لمجموعة من مُمثّلي الإدارة التنفيذية من الشركتين.

وعلّقت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت خلال حفل توقيع مُذكّرة التفاهم: " تُقدّم Dell Technologies مجموعة شاملة وواسعة من الحلول التي تتماشى مع مُتطلباتنا ذات المواصفات العالية لتقديم خدمات ذات تتسم بالجودة لعملائنا، وسيقوم هذا التحالف الاستراتيجي بمساعدتنا على تعزيز مركزنا كشريك رئيسي وفعّال لرؤية الكويت 2035، وهو الأمر الذي سيمكّننا من وضع حجر الأساس للاستفادة من الفرص الوافرة التي تُقدّمها عملية التحول الرقمي ".

من جهته، قال محمد أمين النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في شركة Dell Technologies: " إن الشراكة مع زين الكويت تعكس الطموحات المشتركة لدى الجانبين لدفع التحوّل في قطاع الاتصالات بالمنطقة، ويمكن للشركات أن تنفتح أمام الاكتشافات الجديدة، من خلال تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وتطبيق حلول تقنية متقدمة تمكنها من بناء بيئة مواتية للابتكار، ولذلك نحن ملتزمون بتكريس الوقت والخبرة لدعم رؤية زين الكويت الرامية إلى إقامة أساس رقمي راسخ، يصبح كفيلًا بخلق فرص مربحة تعود بالنفع على الشركات وعملائها ".

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وتعتزم زين بموجب هذه الاتفاقية بتنفيذ استراتيجية مُتعددة البيئات السحابية لتقنية المعلومات، وذلك للاستفادة من مجموعة من الخدمات السحابية وتحسينها بناءً على متطلبات الأعمال والتقني، وسوف تقوم Dell Technologies بتمكين زين من تقديم خدمات سحابية ذات قيمة مضافة لعملائها، والذين سيصبح بوسعهم الاستفادة من التقنيات المؤسسية الحديثة، مثل "تقديم البنية التحتية كخدمة"، و"تقديم المنصات كخدمة"، وإحداث التحوّل في قوى العمل، وغيرها.

كما ستستفيد زين من الدمج السلس بين مجموعة واسعة من حلول Dell Technologies وتطبيقات زين الداخلية، ومن شأن هذه العملية توحيد بيانات المستخدمين وتسهيل عملية تحديد ملفات المستخدمين بدقة، كما ستكون قادرة على تطوير قنوات جديدة ومتميزة، نظرًا لقدرتها على إعداد التقارير وإنشاء الحملات بطريقة أكثر تركيزًا ودقة وتوجيهًا.

وعلاوة على ذلك، تنفذ شركات الاتصالات اليوم حلولاً يسهل توظيفها، كما تعمل على خفض تكاليف البنية التحتية والحدّ من تعقيدها، حرصاً منها على مواكبة التطورات الحاصلة في متطلبات السوق والعملاء، وتتيح حلول المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكات من Dell Technologies المجال أمام زين لوضع أساس متين يتسم بالذكاء والسرعة والأمان، تنطلق منه في بناء البنية التحتية المتطورة لشبكتها.