شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروكفيلد تستثمر 5 مليارات درهم فى مراكز "مراس" التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "مراس" اليوم الأحد، عن عقد شراكة طويلة الأجل مع شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت فى مراكز تجارية تابعة لها.

وحسب موقع الرؤية السعودى، تستثمر بروكفيلد فى أصول تابعة لشركة مراس ضمن شراكة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، وتوظف عبرها بروكفيلد خبرتها التى تمتد لأكثر من 120 عاما وسمعتها الراسخة كأحد أبرز المستثمرين فى مجال المراكز التجارية على مستوى العالم.

وستسهم هذه الشراكة فى ابتكار مشاريع متعددة الاستخدامات تتمحور حول أسلوب الحياة بالاستعانة بخبرة بروكفيلد العميقة فى مجال العقارات المتخصصة بالمراكز التجارية وعلاقاتها العالمية الواسعة، ما يعزز مكانة دبى التجارية عالميا من خلال استقطاب مستثمرين وعلامات تجارية جديدة ورائدة لأول مرة فى المنطقة.

وقال عبدالله الحباي رئيس مجموعة مِراس "نحن سعداء بعقد هذه الشراكة مع مؤسسة استثمارية رائدة مثل بروكفيلد، ونتطلع لأن تكون بداية لعلاقة مثمرة".