شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم ارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي بلغ 0.325 درهم، لامس عنده خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.317 درهم، وهو نفس سعر الفتح، ونتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.31 درهم كمستوى اول ثم 0.28 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.31 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط