شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعات خلال الأيام الماضية، حيث اغلق عند مستوى 0.89 درهم نهاية تداولات الخميس الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.87 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.87 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط