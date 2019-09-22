شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم تنخفض 25% بظهور محصول العروة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الطماطم تراجعا فى الأسعار المقررة بسوق العبور بنسبة وصلت لـ25 % عن بداية شهر سبتمبر ، وذلك بعد ظهور بشائر المحصول الجديد فى الأسواق وزيادة نسبة المعروض منها بالأسواق .
وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الطماطم تراجعت جنيهان فى الكيلو داخل سوق العبور ، مشيرا الى أن أسعارها تبدأ من 4 جنيهات وحتى 5 جنيهات فى حين وصل سعرها فى اول سبتمبر الى 7 جنيهات للكيلو الجملة ، موضحا أن ارتفاع أسعارها جاء نتيجة فاصل العروات وهى فترة معروفة بارتفاع أسعار الطماطم .
وأضاف النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأسواق بها كميات أكثر من المتوسطة فى الوقت الحالى وذلك بعد ظهور محصول العروة الجديدة فى السوق وهو ما أدى لانخفاض أسعارها ، متوقعا أن تتراجع أسعارها تدريجيا حتى بداية الشهر، موضحا أن أسعار الطماطم قد تشهد تراجعا جديدا مع بداية شهر أكتوبر.
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