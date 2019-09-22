100 مليون درهم صفقات معرض «يوروتير الشرق الأوسط»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الأولى لمعرض يوروتير الشرق الأوسط الذي اختتمت فعالياته في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، أن إجمالي الصفقات التجارية التي شهدها المعرض بلغت نحو 100 مليون درهم إماراتي، ونجح المعرض في استقطاب 10 آلاف و892 زائراً طوال أيامه الثلاثة، إلى جانب مشاركة أكثر من 120 عارضاً يمثلون نحو 150 شركة من 18 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية التي حلت ضيف شرف النسخة الأولى من المعرض.

وأشار راشد محمد بن رصاص المنصوري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، إلى أن المعرض شكل منصة متميزة للتعريف بالإمكانات الكبيرة والفرص التجارية والقدرات الإنتاجية التي يزخر بها قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص في ظل تنامي الطلب على منتجات هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت الفعاليات تكريم الفائزين بأفضل السلالات من حيث الإنتاجية لـ 5 آلاف رأس مسجل بمشاركة محلية وإقليمية، والفائزين بالمزادات على أفضل السلالات المحلية لـ1300 رأس، بمشاركة 175 من مربي الثروة الحيوانية، والتي تم تنظيمها على مدار أيام المعرض، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة التميز في تربية الإبل والمواشي بقيمة إجمالية للجوائز بلغت 1.625 مليون درهم توزعت على 113 فائزاً.

وشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة عقد مجموعة من الورش المتخصصة، استهدفت أصحاب الثروة الحيوانية، فيما حظيت أجنحة المعرض، بزيارة وفود من طلبة الدراسات العليا والباحثين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني.