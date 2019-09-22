«المسعود للسيارات» تفتتح معرض «إنفينيتي» الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفت المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بافتتاح معرض «إنفينيتي» الجديد في إمارة أبوظبي، والذي تمّ تصميمه ليعكس أحدث الاتجاهات العصرية والتقنيات المبتكرة في مجال التنقل الذكي، وذلك بحضور إكيهيكو ناكاجيما، سفير اليابان لدى دولة الإمارات.وبالتزامن مع احتفالها بمرور 30 عاماً على تأسيس العلامة التجارية العالمية «إنفينيتي» هذا العام، كشفت شركة المسعود للسيارات عن موقع المعرض الجديد في قلب العاصمة أبوظبي والذي سيكون بمثابة مركز للمبيعات وخدمات ما بعد البيع.

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