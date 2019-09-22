شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تكلف «يو.بي.إس» و«دويتشه» بإدارة دفاتر طرحها الأولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان: إن شركة «أرامكو» السعودية كلفت مجموعة «يو.بي.إس» و«بنك دويتشه» بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدماً رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقال أحد المصدرين: إن «أرامكو» بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» تكلف «يو.بي.إس» و«دويتشه» بإدارة دفاتر طرحها الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.