شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكلف يو.بي.إس ودويتشه بنك بإدارة اكتتابها الأولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أن شركة أرامكو السعودية كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقال أحد المصادر إن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.

وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت في الأسابيع الأخيرة تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية. وقال المصدران إن من المتوقع الإعلان عن مزيد من البنوك ستقوم بأدوار ثانوية.

وذكرت بلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن أرامكو أضافت أيضا مصرفي باركليز وبي.إن.بي باريبا لقائمة بنوك إدارة دفاتر الطرح.

وثارت شكوك عن الإطار الزمني للمرحلة المحلية من الطرح، والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، بعد هجمات السبت الماضي على موقعين يعالجان عادة نحو 5.7 مليون برميل من النفط يوميا.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، الأسبوع الماضي إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

رئيس مجلس الإدارة: الطرح العام الأولي لأرامكو سيكون جاهزاً خلال 12 شهراً

هيئة السوق المالية السعودية تبحث مع "أرامكو" الطرح

جولدمان ساكس يتنافس على الفوز بدور في طرح أرامكو

وكالة: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع وأمريكا تستعد للسحب من الاحتياطي

شركات البتروكيماويات تكشف عن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب تصل إلى 50%

وزير الطاقة السعودي: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة

السعودية تعلن السيطرة على حريقين بمعملين تابعين لـ"أرامكو"

وزير الطاقة السعودي: الاعتداء على معمل شيبة لم يؤثر على إنتاج النفط

عمل تخريبي يستهدف أحد مرافق أرامكو السعودية