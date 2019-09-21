شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 21 - 26 من سبتمبر الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، ينعقد اجتماع مجلس إدارة لشركة أورينت يو بي إن بي تكافل غدا الأحد لإقرار خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام.

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وفي ذات اليوم يجتمع مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري لمناقشة عض الأمور العامة التي لن تؤثر على سعر السهم.

ويوم الإثنين المقبل ينعقد مجلس إدارة شركة البحرية للتأمين لمناقشة أرقام الميزانية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2019.

ويستعد مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري لاستضافة النسخة الـ18 من معرض ومؤتمر "سيتي سكيب العالمي" أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى المنطقة.