شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يشيد بـ"فيسبوك" بعد لقاء "زوكربيرج" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تغريدات وصور على حسابه بموقع "تويتر" للاجتماع الذي التقى فيه المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" أعرب من خلالها عن الإشادة بأداء شركة التواصل الاجتماعي.



وتحدث تقرير نشرته "أكسيوس" عن أن "زوكربيرج" ناقش مع "ترامب" القواعد التنظيمية الجديدة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا والتي تشمل "فيسبوك" و"جوجل" و"أمازون" وغيرها.



وبدت لهجة "ترامب" هادئة ودافئة في الإشادة بـ"فيسبوك" و"زوكربيرج" على عكس الانتقادات التي وجهها سابقا لمؤسس الشركة.

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وكان "ترامب" قد التقى في الأشهر القليلة الماضية هذا العام بالمدير التنفيذي لـ"تويتر" "جاك دورسي" والمدير التنفيذي لـ"جوجل" "سوندار بتشاي".



وأشاد "ترامب" بجميع من التقاهم من مديري الشركات التكنولوجية الشهيرة عدا مؤسس "أمازون" الذي انتقده علانية بسبب امتلاكه صحيفة "واشنطن بوست" التي توجه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي باستمرار.



وانخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.1% مغلقا عند 189.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 193.3 دولار وأقل سعر عند 188.1 دولار.