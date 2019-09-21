وفد بولندي يطلع على الفرص الاستثمارية في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفداً يضم عدداً من سيدات الأعمال البولنديات يمثلن قطاعات استثمارية مختلفة تشمل التكنولوجيا والصناعات الذكية المبتكرة وغيرها من القطاعات، وجاءت هذه الزيارة بهدف التعرف والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستثمرين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات تعاون وشراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال البولندي.

أعرب حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سعادته بزيارة هذا الموفد الاستثماري من سيدات الأعمال من جمهورية بولندا، مشدداً على الالتزام بدعمهن في تأسيس أعمالهن في مجمع الشارقة للابتكار وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، حيث أبدين اهتماماً ورغبة لافتة خلال هذه الزيارة للتعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد المحمودي على استراتيجية المجمع التي تترجم الدور الرائد لدولة الإمارات في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال التركيز على دعم كافة الأعمال والنشاطات الاستثمارية الخاصة بالمرأة، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير والمشاريع التكنولوجية الابتكارية. وقد برزت المرأة الإماراتية في الجانب الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر النسبة الأعلى على مستوى دول المجلس وهناك 12 ألف سيدة أعمال إماراتية بمعدل 45 مليار درهم حجم استثماراتهن ويسهمن في العمل وإدارة 22 ألف مشروع اقتصادي وتجاري، مشيرا إلى أن بيئة الأعمال في الشارقة محفزة لاستثمارات سيدات الأعمال.

واستمع الوفد إلى شرح تعريفي عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار. وقام أعضاء الوفد بجولة في عدد من المشاريع البحثية القائمة في المجمع اطلعوا خلالها على عدد من المشاريع القائمة.

وعبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما رأوه من إنجازات وإمكانات مميزة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وما يقدمه من فرص وتسهيلات تشجع المستثمرين والشركات البولندية على التواجد فيه. مشيدين بمرافقه ذات المستوى العالمي والخدمات اللوجستية والتسهيلات المميزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمهتمين والتي تعتبر عاملا مساعدا لتوثيق التعاون واستقطاب الاستثمارات البولندية.