شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في مراكز البيانات بأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «جوجل» لاستثمار 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في مراكز البيانات الأوروبية على مدار العامين المقبلين بهدف التوسع.وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي، أمس، إنه في فنلندا للقاء رئيس الوزراء وإعلان الاستثمارات الجديدة التي سترفع إجمالي استثمار الشركة في البنية التحتية التكنولوجية في أوروبا إلى 15 مليار يورو منذ 2007.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جوجل» تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في مراكز البيانات بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.