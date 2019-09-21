الهند تخفض ضرائب الشركات لتعزيز النمو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت الهند الضرائب على جميع الشركات المحلية إلى أدنى معدل معمول به في آسيا، في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى أدنى معدل له خلال ست سنوات.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان قوله، أمس الجمعة، إن الضرائب على جميع الشركات المحلية سوف تخفض من 30% في الوقت الحالي إلى 22%.

وأوضح أن الضريبة الفعلية سوف تبلغ 25.2% شاملة جميع الرسوم الإضافية، وسوف تسري فقط على الشركات.

وأضاف أن الهيكل الضريبي الجديد سوف يطبق بأثر رجعي اعتباراً من مطلع إبريل/‏نيسان 2019.وذكر أن الشركات الجديدة التي سوف تتأسس اعتباراً من مطلع أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل سوف تفرض عليها ضرائب بنسبة 15% على أن يصل معدلها الفعلي إلى 17.1%، وهي نفس النسبة المعمول بها في سنغافورة.ويأتي قرار خفض الضرائب على الشركات في إطار سلسلة الخطوات التي تقوم بها الهند لتعزيز حجم الطلب والاستثمارات، بعد تراجع معدل النمو إلى 5% في الربع الثاني من العام الجاري.

(د.ب.أ)