شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار عالمياً.. والاسترلينى عند أعلى مستوى فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الدولار اليوم الجمعة، بعد أن أحجم البنكان المركزيان فى سويسرا والمملكة المتحدة، عن الاقتداء بمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ الجنيه الاسترلينى، أعلى مستوى فى شهرين مقابل العملة الأمريكية عند 1.2566 دولار، بعد أن قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يعتقد أن بروكسل قد تتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشان مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

وأبقى البنك الوطنى السويسرى وبنك إنجلترا وبنك اليابان على سياستهم النقدية دون تغيير أمس الخميس، وارتفعت عملات الدول الثلاث، مع صعود الين اليابانى والفرنك السويسرى بنحو 0.2 % لكل منهما، بدعم من الإقبال على شراء عملات الملاذ الآمن.

وتراجع الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى قرب أدنى مستوى فى أسبوعين عقب سلسلة من البيانات الضعيفة الصادرة يوم الخميس، وخصوصا ارتفاع فى البطالة فى أستراليا حفز المستثمرين على أن يسارعوا لوضع خفض جديد فى أسعار الفائدة فى أكتوبر فى الحسبان.

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واليوم، ارتفع الدولار الأسترالى إلى نحو 0.6799 دولار أمريكى قرب أدنى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر، وبلغ الدولار النيوزيلندى 0.6285 دولار أمريكى وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من سبتمبر.

ويتجه الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى لهما فى شهر تقريبا بعد أن تخليا عن مكاسب تزيد عن 1%.

وتراجع الدولار مقابل الين، ليبلغ 107.85 ين للدولار، وهبط مقابل الفرنك السويسرى إلى 0.9910 للدولار، وتراجع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.223.

وارتفع اليوان الصينى إلى 7.0843 للدولار بعد خفض لأسعار الفائدة القياسية فى الصين.