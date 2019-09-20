قبل بداية العام الدراسي.. النقل تعلن عن تخفيضات إشتراك الطلبة والمعاقين وكبار السن بالمترو.. الأسعار وأمكان استخراجها

الموجز

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن الإشتراكات الجديدة للجمهور والطلبة والشركات، على جميع الخطوط، وذلك وفقا للخطة الجديدة للهيئة لتعظيم إيراداتها وتقليل خسائرها والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بها.

ووصلت نسبة التخفيضات على الاشتراكات الجديدة إلى 60% على اشتراكات الطلبة و50% لاشتراكات كبار السن والمعاقين و40% على اشتراكات الجمهور.

الاشتراك لـ2 خط

1- قيمة الاشتراك لـ2 خط، الاشتراك الشهرى للجمهور بـ95 جنيه وللطلبة بـ65 جنيه وكبار السب والمعاقين بـ80 جنيه، مؤكده أن القيمة الفعلية للاشتراك 156 جنيه قبل الخصم، أما الاشتراك الربع سنوى "3 شهور" للجمهور بـ275 جنيه والطلبة بـ185 جنيه وكبار السن والمعاقين بـ230 جنيه، والقيمة الفعلية للإشتراك قبل الخصم بـ468 جنيه.

2- قيمة الإشتراك النصف سنوى لـ2 خط، للجمهور بـ540 جنيه وكبار السن والمعاقين 445 جنيه، والقيمة الفعلية للاشتراك 936 جنيه، ولا يتوفر هذا الاشتراك للطلبة، أما الاشتراك السنوى للجمهور على خطين 1040 جنيه والمعاقين وكبار السن بـ855 جنيه والقيمة الفعلية للاشتراك 1872 جنيه.

الاشتراك لـ4 خطوط

3- قيمة الاشتراك على 4 خطوط بهيئة النقل العام، جاء الشهرى بـ190 جنيه للجمهور وللطلبة بـ125 جنيه وكبار السن والمعاقين بـ 155 جنيه، وقيمته الفعلية 312 جنيه، أما الربع سنوى بـ555 جنيه للجمهور وللطلبة بـ365 جنيه ولكبار السن والمعاقين بـ460، والقيمة الفعلية للاشتراك 936 جنيه.

Advertisements

هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة (2)

4- قيمة الاشتراك النصف سنوى لـ4 خطوط للجمهور 1080 جنيه ولكبار السن والمعاقين 890 جنيه، وقيمته الفعلية 1872 جنيه، أما الاشتراك السنوى على نفس عدد الخطوط بـ2080 جنيه للجمهور، وبـ1705 جنيه لكبار السن والمعاقين وقيمته الفعلية بـ3744 جنيه، وغير متاح للطلبة.

الاشتراكات على جميع الخطوط

5- قيمة الاشتراكات على جميع الخطوط، الشهرى بـ235 جنيه للجمهور، وبـ155 جنيه للطلبة وبـ195 جنيه لكبار السن والمعاقين، وقيمته الفعلية بـ390 جنيه، أما الإشتراك الربع سنوى على جميع الخطوط بـ702 جنيه للجمهور وبـ468 جنيه للطلبة، وبـ575 جنيه لكبار السن والمعاقين.

6- قيمة الاشتراك النصف سنوى على جميع الخطوط للجمهور 1350 جنيه ولكبار السن والمعاقين 1115 جنيه، والقيمة الفعلية للاشتراك قبل الخصم 2340 جنيه، والاشتراك السنوى على جميع الخطوط بـ2600 جنيه للجمهور، وبـ2130 جنيه لكبار السن والمعاقين، والقيمة الفعلية للاشتراك السنوى 4680 جنيه.

أماكن الحصول على الاشتراك

وأعلنت هيئة النقل العام أنه تم فتح الاشتراكات ويتم الحصول عليه من 6 أماكن فى القاهرة هى " العباسية – المظلات – العتبة أمام مترو العتبة – الجيزة بـ9 شارع مراد – مكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة – مصر الجديدة بميدان الحجاز".