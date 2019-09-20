شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستقر سعر الداش كوين دون 93.13، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 إشارات إيجابية الآن، مما يشكّل تعارضاً بين العوامل الفنية، والذي يجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 93.13 أو كسر الدعم 90.90.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مستوى 110.90 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل كسر 90.90 عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض من جديد، مستهدفاً مناطق 80.00 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي