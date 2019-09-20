شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر البتكوين للتذبذب حول 9855.80، لكنه أغلق شمعة أربع ساعات دون هذا المستوى ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 9390.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 10230.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9300.00 والمقاومة 10200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط