شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليقترب من حاجز 64.30، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق المستوى المذكور سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 65.92 كمحطة إيجابية تالية، بينما يحتاج السعر للثبات دونه لاستئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 62.92 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 59.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط