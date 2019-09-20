- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليقترب من حاجز 64.30، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق المستوى المذكور سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 65.92 كمحطة إيجابية تالية، بينما يحتاج السعر للثبات دونه لاستئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 62.92 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 59.93.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.