شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد الآن ليتذبذب حول 58.50، ولا يزال تأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك قائماً، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر مستوى الدعم 57.42 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 54.60، مع التذكير بأن صمود الدعم المذكور سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 60.92 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط