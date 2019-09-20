الأجانب يتجاهلون تذبذب الأسهم ويقتنصون الفرص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر التذبذب على أداء الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، الأمر الذي لم يمنع المستثمرين الأجانب ، من مواصلة اقتناص الفرص، ولكن بحذر، مع تباين الإغلاقات، في ظل الارتفاع الأسبوعي بأبوظبي بنسبة 0.56%، بقيادة «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، في مقابل تراجع مؤشر سوق دبي 2.4% نتيجة الضغوط من «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

وبلغت المحصلة الشرائية للأجانب هذا الأسبوع أكثر من 172 مليون درهم، منها 110.65 مليون درهم في دبي، و61.67 مليون درهم في أبوظبي، بالرغم من قيام المحافظ الاستثمارية بعمليات تسييل في السوقين.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.23 مليار درهم، منها 1.23 مليار في دبي، ومليار درهم في أبوظبي.

وفي سوق العاصمة، ارتفع «أبوظبي الأول» خلال أسبوع 1.06%، وصعد سهم «اتصالات» 2.44%، في مقابل نزول «أبوظبي التجاري» 2.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.19%، و«الدار» 2.68%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.65%.

وكان أكبر الأسهم الرابحة في أبوظبي ، «أبوظبي لبناء السفن»، بارتفاعه 49.64% إلى 2.05 درهم، و «أسـمنت رأس الخيمة»، مرتفعاً 15.07% عنـد 0.817 درهم، ثـم «العالمية القابضة»، وصعد 14.42% إلى 5 دراهـم.

وفي دبي، نزل سهم «دبي الإسلامي» 3.89%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.24%، و«إعمار العقارية» 3%، و«إعمار مولز» 1.03%، و«أرابتك» 4.68%، و«ديار» 0.62%، و«الاتحاد العقارية» 1.86%، و«داماك» 3.29%، و«دبي للاستثمار» 3.82%، و«سوق دبي المالي» 4.55%، و«شعاع كابيتال» 3.4%، و«أرامكس» 2.18%.

في المقابل ارتفع «إعمار للتطوير» 1.71%، كما سجل سهم «الاستشارات المالية الدولية»، الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 6.56% مغلقاً عند 0.65 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بصعوده 2.82% وإغلاقه عند 0.62 درهم.