شعبية «أبل» تتراجع في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلص استطلاع جديد للرأي بشأن توجهات المستهلكين في الصين أمس الخميس إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تؤثر سلباً في شركة أبل، عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت شبكة بلومبيرج أن الاستطلاع أظهر أن شركة أبل تراجعت للمركز ال24 في قائمة أبرز العلامات التجارية المفضلة في الصين.

ويذكر أن أبل كانت تحتل المرتبة ال11 العام الماضي.

ويشار إلى أنه خلال عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، كانت أبل تحتل المرتبة الخامسة في القائمة.

من ناحية أخرى، ارتفعت شركة هواوي الصينية للاتصالات مركزين لتحتل المرتبة الثانية، لتأتي بعد شركة أليباي الصينية لخدمات الدفع عبر الإنترنت.

ويشير تغير تصنيف أبل إلى تزايد التحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية في العام الثاني على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على منتجات صينية.

ويشار إلى أن الاستطلاع، التي يتم إجراؤه سنوياً، طالب المستهلكين الصينيين هذا العام في المدن الكبرى بإبداء أرائهم حول أكثر من 250 علامة تجارية في 27 فئة. وقام من شاركوا في الاستطلاع بتصنيف العلامات التجارية التي يستخدمونها أو يفكرون في اقتنائها. (د ب ا)