النفط يواصل الارتفاع.. و«برنت» عند 65 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد يوم أمس الخميس، مدعومة بمخاطر الإمداد الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة 1.33 دولار إلى 64.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار إلى 59.17 دولار للبرميل.

وأوضح جيوفاني ستونوفو المحلل النفطي في يو.بي.إس «الطاقة الاحتياطية العالمية المتاحة منخفضة للغاية في الوقت الحالي في أعقاب هجمات نهاية الأسبوع ما يترك مجالاً ضئيلاً لانقطاعات إضافية تميل إلى أن تكون داعمة للسعر».

وفي سياق متصل، قال تاكاشي تسوكيوكا رئيس رابطة البترول اليابانية إن مدير الوحدة اليابانية التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة أنها ستنفذ عقود الإمداد المبرمة مع العملاء اليابانيين، مؤكداً تحميل جميع شحنات أكتوبر/‏ تشرين الأول المتعهد بها.

وأضاف تسوكيوكا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيدميتسو كوسان، خلال مؤتمر صحفي أن مدير العمليات المحلية لأرامكو زار الرابطة أمس.

وتابع «سمعت أنه قد طُلب من بعض العملاء تغيير خامات النفط، لكن إيدميتسو تلقت تأكيداً من أرامكو السعودية بشأن تحميل أكتوبر دون أي تغيير في أصناف الخام».

وقال تسوكيوكا «شعرنا بقلق بشأن ما إن كان التحميل في السعودية سيستمر بعد الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع، لكن التحميل استؤنف بعد تعطله لأيام قليلة ما بدد مخاوفنا بشأن الإمداد».

وأضاف أن إيدميتسو تعتزم زيادة مشتريات النفط في العام المقبل من الولايات المتحدة وروسيا اللتين لديهما طاقة إنتاج فائضة لتقليص الاعتماد على الشرق الأوسط، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

(رويترز)