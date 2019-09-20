شكرا لقرائتكم خبر عن ملك تونغا يتعرف إلى «نخلة جميرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
استضافت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، في مقرها الرئيسي بدبي، الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا، وذلك للاطلاع على خبرة الشركة في مجال تطوير الواجهات البحرية وإمكانية تطبيقها في مملكة تونغا.
وكان في استقبال الملك توبو السادس، والوفد المرافق له، سانجاي مانتشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل»، حيث تلقى الضيوف عرضاً تعريفياً عن أبرز مشاريع شركة «نخيل» الرئيسية بما فيها «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً و«جزر ديرة» الأيقونة السياحية والمعمارية القادمة.
واطلع الضيوف أيضاً على كيفية تسخير شركة «نخيل» للإبداع والابتكار لتضع معايير جديدة في مجال التخطيط الرئيسي وتطوير الواجهات البحرية والتصميم الحضري، كما ناقشوا إمكانية الاستفادة من الخبرة العريقة للشركة في مملكة تونغا.
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