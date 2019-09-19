شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تمديد مزاد إغلاق سوق السعودية لتنفيذ ترقية "فوتسي راسل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، تمديد فترة مزاد الإغلاق مع تنفيذ المرحلة الرابعة من الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة من "فوتسي راسل".

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (داو جونز) للأسواق الناشئة يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019.

وذكرت "تداول" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" ستمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.

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وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.

وتمثل المرحلة الرابعة من الانضمام لمؤشر فوتسي راسل 25% من هذا الإدراج، ويكتمل معها 75% من مرحلة الإدراج ككل على هذا المؤشر.

يذكر أن الترقية على مؤشر "فوتسي راسل" قسمت على 5 مراحل: المرحلة الأولى بدأت في مارس 2019، لتنتهي مع المرحلة الخامسة في مارس 2020.