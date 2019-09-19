شكرا لقرائتكم خبر عن سدرة السعودية تنسحب من صفقة بـ112 مليون دولار في لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انسحبت شركة سدرة المالية السعودية من صفقة قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني أو نحو 112 مليون دولار لشراء مبنى في لندن من شركة وي ورك.

كما توقفت المحادثات حول بيع وي ورك وتر رول أكبر مساحة للعمل التشاركي في العالم، بعد أن كانت شركة Bright Ruby Resources السنغافورية تعتزم شراءها، بالإضافة إلى مبنى مجاور مؤجر لشركة Royal Dutch Shell بـ1.1 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن أجلت وي ورك طرحها الأولي بسبب فتور المستثمرين مع قلقهم حيال نموذج أعمال الشركة وتقييمها إلى جانب تحفظهم حول رئيسها التنفيذي، بحسب "العربية".

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وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية هاني باعثمان إن الانسحاب من الصفقة ليس بسبب موضوع طرح WeWork ولكن بسبب المزاج السياسي العام في بريطانيا.

وأضاف "في الماضي المستثمرون كانوا يثقون في وجود سياسيين حكماء ولكن الآن يوجد عناد سياسي لا يشعر المستثمرون معه بالارتياح".

وتوقع باعثمان أن يخلق الخروج بلا اتفاق الكثير من الفرص الاقتصادية، ومستثمري سدرة من منطقة الخليج وشرق آسيا وأموالهم بالدولار، وبالتالي فمن الأفضل الاحتفاظ بالكاش لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بموضوع بريكست.